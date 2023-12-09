ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر استقبال ميناء سفاجا، اليوم، السفينة وادي الكرم، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها، قبل السماح بتفريغ الشحنة، والسفينتين “أمل” و”بوسيدون إكسبريس”.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 832 شاحنة و115 سيارة، وشملت حركة الواردات 67500 طن بضائع، 553 شاحنة و105 سيارات.

فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 279 شاحنة، و10 سيارات، مسجلة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن، 260 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وأور.

