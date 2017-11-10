ميناء سفاجا يستقبل 3460 سائحا

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم الجمعة، السفينة السياحية “MEIN SCHIFF 5 ” و على متنها 3460 سائحا من جنسيات مختلفة و 1037 فرد طاقم، و هى بطول 297 مترا و عرض 39 مترا و غاطس 8.7 متر، و مكونة من 18 طابقا و جنسيتها مالطا قادمة من ميناء الإسكندرية، و هى من أحدث السفن السياحية على مستوى العالم، و تحتل المركز السابع عالميا، وقد تم بناؤها عام 2016 و بدأت أولى رحلاتها عام 2017 .

و صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء و إعلان الطوارىء لكافة الجهات العاملة بالميناء لاستقبال “MEIN SCHIFF 5 ” التى تقوم بأولى رحلاتها للموانئ المصرية بعد زيارتها لميناء الإسكندرية .

و أضاف أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء و استقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش و الجمارك و سط إجراءات أمنية مشددة .

و شدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات و التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، و سرعة إنهاء الإجراءات و أخذ كافة الاحتياطات الإجرائية و الأمنية لاستقبال السياح .

و ألزم التوكيلات و الشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة و قوات التأمين، و ذلك لجذب العديد من السفن السياحية و إظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة .

و أشار إلى أن زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية يعكس الثقة فى موانينا و القدرة على استقبال مثل هذه السفن و تأمينها و تقديم كافة الخدمات، كما يعمل على جذب المزيد من السفن السياحية و الخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.