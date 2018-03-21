ميناء سفاجا يستقبل 31 ألف طن ألومنيوم من أستراليا

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال السفينة ALexandros THOS وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم، قادمة من أستراليا، والسفينتين عمان والحرية 2 وعلى متنهم 118 راكبًا و68 شاحنة بضائع، وسيارة.وتغادر 3 سفن، وهى: مسرة، الحرية 2،

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال السفينة ALexandros THOS وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم، قادمة من أستراليا، والسفينتين عمان والحرية 2 وعلى متنهم 118 راكبًا و68 شاحنة بضائع، وسيارة.

وتغادر 3 سفن، وهى: مسرة، الحرية 2، النوى اكسبريس، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 351 راكبًا و163 شاحنة بضائع، و8 سيارات.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1407 ركاب وتداول 149 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 220 راكبًا، و4 برادات، و6 تريلات، و24 سيارة تصدير، و2 باص جيت، كما تغادر السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهم 351 راكبًا و35 برادًا و11 تريلا.