«ميناء سفاجا» يستقبل 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، استقبال ميناء سفاجا السفينة “SEA PEARL” وعلى متنها 30000 طن ألومنيوم صب قادمة من أستراليا، اليوم الأحد.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 638 شاحنة و53 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع ، 275 شاحنة و32 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 363 شاحنة و21 سيارة مسجلة وصول وسفر 1213 راكبا بموانئها، حيث شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و225 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وآور.