ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن ركاب

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال 3 سفن، وهى: مسرة، الحرية 2، النوى اكسبريس، وعلى متنهم 471 راكبًا و105 شاحنات بضائع، و15 شاحنة عفش ركاب، و14 سيارة.وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 113 راكبًا و100 شاحنة و

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال 3 سفن، وهى: مسرة، الحرية 2، النوى اكسبريس، وعلى متنهم 471 راكبًا و105 شاحنات بضائع، و15 شاحنة عفش ركاب، و14 سيارة.

وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 113 راكبًا و100 شاحنة و3 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1604 ركاب وتداول 159 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 194 راكبًا و11 برادًا و11 تريلا و24 سيارة تصدير، و4 باصات جيت، وتغادر السفينتين برنسيسة وبريدج 394 راكبًا و31 برادًا و3 تريلات.