ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن ركاب

نادية صابر يستقبل ميناء سفاجا -اليوم الخميس- 3 سفن "أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس"، وعلى متنهم 326 راكبًا و96 شاحنة بضائع، و4 شاحنات عفش ركاب، و220 سيارة. ويغادر الميناء، السفينة الرياض وعلى متنها 156 راكبًا، و3 شاحنات، و19 سيارة. وشهد -أمس- استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 214 راكبًا

نادية صابر

يستقبل ميناء سفاجا -اليوم الخميس- 3 سفن “أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس”، وعلى متنهم 326 راكبًا و96 شاحنة بضائع، و4 شاحنات عفش ركاب، و220 سيارة.

ويغادر الميناء، السفينة الرياض وعلى متنها 156 راكبًا، و3 شاحنات، و19 سيارة.

وشهد -أمس- استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 214 راكبًا و78 شاحنة بضائع، و4 شاحنات عفش ركاب، و9 سيارات.

أما ميناء نويبع شهد وصول وسفر 745 راكبًا، وتداول 52 شاحنة، واستقبل اليوم السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 238 راكبًا و12 برادًا و6 تريلات و3 سيارات.

واستقبل الميناء -أمس- السفينتين “آيلة وبريدج”، وعلى متنهما 307 ركاب و7 برادات و5 تريلات و6 سيارات، وغادرت 3 سفن وهى آيلة، سينا، بريدج وعلى متنهم 200 راكب، و12 برادًا و10 تريلات و3 سيارات و2 باص جيت.