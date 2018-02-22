ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن ركاب اليوم

نادية صابر صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، الحرية2، إلنوى اكسبريس وعلى متنهم 321 راكبا و67 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة كما تغادر السفينتان القاهرة والحرية1 وعلى متنهما 163 راكبا و82 شاحنة بضائع و7 سيارات



نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، الحرية2، إلنوى اكسبريس وعلى متنهم 321 راكبا و67 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة كما تغادر السفينتان القاهرة والحرية1 وعلى متنهما 163 راكبا و82 شاحنة بضائع و7 سيارات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة Sea bower وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 82 راكبا و63 شاحنة و9 سيارات وغادرت 3 سفن وهى مسرة، الحرية2، إلنوى اكسبريس وعلى متنها 293 راكبا و148 شاحنة بضائع و9 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1181 راكبا وتداول 137 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 226 راكبا و6 برادات و9 تريلات كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 42 راكبا و30 برادا و12 تريلا.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 203 ركاب و12 برادا وتريلا و2 باص جيت، وغادرت 3 سفن وهى آيلة، وسينا، وبريدج وعلى متنها 710 ركاب و38 برادا و29 تريلا و2 باص جيت.