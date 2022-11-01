ميناء سفاجا يستقبل 2990 سائحا وطاقما من جنسيات مختلفة

شهد ميناء سفاجا اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السياحة، حيث استقبل الميناء سفينتين سياحيتين وعلى متنهما 2990 سائحا وطاقما من جنسيات مختلفة وهما السفينة السياحية ZAANDAM وعلى متنها 1068 سائحا من جنسيات مختلفة و449 فرد طاقم وهى بطول 238 مترا وعرض 32 مترا وغاطس 11 مترا وجنسيتها هولندا قادمة من العقبة ، والسفينة السياحية VIKING MARS وعلى متنها 881 سائحا من جنسيات مختلفة و454 فرد طاقم وهى بطول 228 مترا وعرض 31.4 متر وغاطس 11.7 متر وجنسيتها النرويج قادمة من بورسعيد.

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على تقديم خدمات ملاحية ولوجيستية على أعلى مستوى والالتزام بالتوقيت المحدد لدخول السفن السياحية وتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان الطوارىء لتقديم جميع التسهيلات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ جميع الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح.

حيث تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء للتفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة، كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية الثقة فى موانئنا والقدرة على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم جميع الخدمات ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.