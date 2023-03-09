ميناء سفاجا يستقبل 2335 رأس ماشية قادمة من جيبوتي

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة HAJH GHSNJ وعلي متنها 2335 رأسا من الماشية الحية بوزن 812 طن، قادمة من جيبوتي فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هي الحرية2 ، دليلة وبوسيدون اكسبريس.

واعلن المركز الإعلامي ل

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 768 شاحنة و 52 سيارة ووصول وسفر 1975 راكب بموانيها .

وشملت حركة الواردات 5600 طن بضائع ، 384 شاحنة و 29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10400 طن بضائع ، 384 شاحنة و 23 سيارة .

كما شهد ميناء نويبع تداول 1850 طن بضائع عامة ومتنوعة و180 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .