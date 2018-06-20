ميناء سفاجا يستقبل 1620 معتمرًا

نادية سلام صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال العبارة "أمانة" وعلى متنها 1620 معتمرًا، قادمة من ميناء ينبع السعودى، وتغادر ثلاث أخريات وهى: "أمانة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس"، وعلى متنهم 314 راكبًا و85 شاحنة و18 سيارة. وغادر

نادية سلام

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال العبارة “أمانة” وعلى متنها 1620 معتمرًا، قادمة من ميناء ينبع السعودى، وتغادر ثلاث أخريات وهى: “أمانة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس”، وعلى متنهم 314 راكبًا و85 شاحنة و18 سيارة.

وغادرت ميناء الغردقة العبارة القاهرة، وعلى متنها 70 راكبًا و4 سيارات، بينما شهد الميناء -أمس- استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 746 راكبًا و100 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 726 راكبًا، منهم 135 معتمرًا وتداول 27 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 262 راكبًا، منهم 46 معتمرًا وباص عمرة و6 برادات و4 تريلات و8 سيارات و2 باص جيت.