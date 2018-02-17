ميناء سفاجا يستقبل 120 شاحنة بضائع.. و408 ركاب

نادية صابر صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى بهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم السبت- لاستقبال 3 سفن، وهى: مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 408 ركاب و120 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و14 سيارة. ويشهد…

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى بهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم السبت- لاستقبال 3 سفن، وهى: مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 408 ركاب و120 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و14 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1115 راكبًا وتداول 117 شاحنة، ويستعد لاستقبال ثلاث سفن، وهى: آيلة، سينا، بريدج، وعلى متنهم 311 راكبًا و23 برادًا و12 تريلا وسيارة.

واستقبل الميناء -أمس- السفينة سينا وعلى متنها 246 راكبًا و7 برادات و3 تريلات، وغادرت 3 سفن، وهى: آيلة، سينا، بريدج، وعلى متنهم 558 راكبًا و59 برادًا و13 تريلا.