ميناء سفاجا يستقبل 110 شاحنات و1019 راكبًا

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم السبت- لاستقبال ثلاث سفن وهى: أمانة، الحرية، النوى اكسبريس، وعلى متنهم 1019 راكبًا و110 شاحنات و4 سيارات.وشهد الميناء -أمس- استقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 773 راكبًا و

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم السبت- لاستقبال ثلاث سفن وهى: أمانة، الحرية، النوى اكسبريس، وعلى متنهم 1019 راكبًا و110 شاحنات و4 سيارات.

وشهد الميناء -أمس- استقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 773 راكبًا و13 شاحنة و17 سيارة، وغادرت ثلاث أخريات وهى أمانة، الحرية، النوى اكسبريس، وعلى متنهم 1230 راكبًا و153 شاحنة و52 سيارة.

وفى نفس السياق، يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 164 راكبًا و11 برادًا و4 تريلات و3 سيارات.

وشهد استقبال السفيننتين سينا وبرنسيسة وعلى متنهما 243 راكبًا و13 برادًا و8 تريلات و2 باص جيت، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 529 راكبًا و25 برادًا و9 تريلات و18 سيارة.

على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة -أمس- استقبال ومغادرة العبارة الرياض، وعلى متنها 939 راكبًا و115 سيارة.