«ميناء سفاجا» تشهد تصدير 22 ألف طن فوسفات إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن مغادرة السفينة “NEPTUNE – J” ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء، وعلي متنها 22000 طن فوسفات تصدير إلي الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن الحرية2، بوسيدون إكسبريس، الحرية1 والعبارة عمان وغادرت السفينتين الحرية 2، بوسيدون إكسبريس اليوم.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 713 شاحنة و31 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 385 شاحنة 27 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 32 ألف طن بضائع، 328 شاحنة و4 سيارات ووصول وسفر 1758 راكبا بموانيها.

كما تم تداول 4750 طن بضائع عامة ومتنوعة 295 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان إيلة، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا، بريدج، إيلة.