ميناء سفاجا البحري يستقبل 2500 رأس عجول حية استعدادا لعيد الأضحى

يستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء أول شحنات الحيوانات الحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك على متن السفينة ABU YASSER II وعليها 2500 رأس ماشية بحمولة 850 طنا قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية ، حسبما أكد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

وتقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ الإجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ، ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

كما بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 692 شاحنة و130 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 350 شاحنة و115 سيارة و2500 رأس ماشية فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة و15 سيارة . ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكب.

ويستقبل الميناء السفينتين أمل والحرية2 بينما تغادر السفينتان الحرية1 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والقاهرة وغادرت السفينتان أمل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و205 شاحنات حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهى آيلة ، سينا وبريدج.

.