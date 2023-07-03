ميناء سفاجا البحري يستقبل أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج على متن العبارة القاهرة وعليها 806 راكبا، حيث تم رفع درجة الاستعداد بمينائي سفاجا والغردقة لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارتين القاهرة والرياض.

وتم التنسيق مع مجلس مدينتي سفاجا والغردقة وادارة شرطة المرور وأعضاء المجتمع الميناءي لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.

والاتفاق على قيام إدارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على الركاب وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين لإرشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في إنهاء إجراءات وصولهم.

كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات او العكس فى رحلات سريعة ومنتظمة والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة للركاب.

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها مع ضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة.

والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أي مشكلة مع إدارة الميناء في حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم وقيام شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.

ومن جانب آخر، تقوم لجنة من التفتيش البحرى للمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير جميع إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب وفي حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة الحجر الصحي بالميناء بتوفير عدد (2) سيارة إسعاف احداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة الوصول مجهزين بالإسعافات الاولية مع تزويد صالات الوصول بالأطباء والتجهيزات الطبية لفحص الركاب القادمين وأخذ عينات عشوائية من الركاب وفى حالة الاشتباه بوجود أي حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد.