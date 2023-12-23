ميناء رفح البري يستقبل 35 جريحا ومرافقا فلسطينيا وعبور 132 أجنبيا

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 35 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من المحافظات.

وقال مصدر طبي مسئول إن المعبر استقبل 21 جريحًا فلسطينيًا و14 مرافقًا، حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج إلى مستشفيات العريش العام والشيخ زويد في شمال سيناء وأبو خليفة والمجمع الطبي في الإسماعيلية والتعاون في بورسعيد وأطفال مصر في القاهرة والمستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش البحري لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر، أن إصابات الجرحى الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور وشظايا وإصابات بالرأس والعين والجسد، وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلى معبر رفح البري بشمال سيناء، عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.

ولفتت مصادر بميناء رفح إلى أنه تم صباح اليوم فتح معبر رفح في الاتجاهين وذلك لعبور عدد من الأجانب: من النرويج 4، ومن الاتحاد الأوروبي 1، أوكرانيا 2، المغرب 62، أيرلندا 2، أمريكا 60، وهولندا 1.