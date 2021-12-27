ميناء دمياط : 7% تراجعًا بعدد الحاويات المتداولة خلال 2020

ومن المزمع أن تعقد الشركة القابضة للنقل البري والبحري الجمعيات العمومية لعدد من شركاتها التابعة أول يناير المقبل لمناقشة نتائج أعمال العام المالى2020/ 2021 ومنها شركات تداول الحاويات الثلاث بورسعيد ودمياط والإسكندرية والذي كان مقررًا عقدها أغسطس الماضي

انخفضت معدلات تداول الحاويات في ميناء دمياط بنسبة 7% العام المالى 2020/ 2021 بسبب أعمال التدعيم والتعميق لرصيف شركة دمياط لتداول الحاويات بغرض توسعته وتطويره بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من 1.4 مليون حاوية إلى 2 مليون حاوية مكافئة.

وأكد مصدر مطلع بالشركة وصول مراحل تطوير الرصيف لمرحلته الرابعة، والتى تصل لغاطس 18 مترًا، متوقعًا الانتهاء من أعمال التطوير منتصف 2022، فيما يتم حاليًّا تطوير معدات التداول باستقدام ثلاثة أوناش جديدة.

وتوقّع إعادة توزيع حصص تداول الحاويات بين الموانئ المصرية بعد تنفيذ المحطات الجديدة بالإسكندرية ودمياط وأبو قير حيث غالبًا ما يتجه الشريك الأجنبي بالمحطات الجديدة، والذي يمثله الخط الملاحى من سحب خدماته بباقى الموانئ لتدخل المحطة الجديدة الذي يديرها.

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات 11 مليون حاوية، فيما حققت الموانئ المصرية طاقة استيعابية 7 ملايين حاوية، العام الماضى.

وكشف المصدر أسباب تراجع الحاويات المتداولة لصالح ميناء السخنة نظرًا لخفض تكلفة نولون نقل الحاوية، حيث يتمتع السخنة بميزة تنافسية خاصة فى تجارته مع دول الخليج وشرق آسيا تتمثل فى عدم عبور الخدمات المترددة عليه قناة السويس، ومن ثم خصم تكاليف عبور قناة السويس من تكاليف تشغيل السفن ونولون الحاوية التى تصل إلى 6 آلاف دولار.

ومن المزمع أن تعقد الشركة القابضة للنقل البري والبحري الجمعيات العمومية لعدد من شركاتها التابعة، أول يناير المقبل؛ لمناقشة نتائج أعمال العام المالى 2020/ 2021، ومنها شركات تداول الحاويات الثلاث بورسعيد ودمياط والإسكندرية، والذي كان مقررًا عقدها أغسطس الماضي.

ويشهد ميناء دمياط تنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة، أهمها مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 3600 م، والذي يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1565م،

وكذلك مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3320م، وعمق 17م و ظهير خلفى بمساحة مليون م2 تقريبًا،

بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970م وعمق 18م وساحة خلفية 910 آلاف م2، والذي يعد أحد أهم المشروعات بالميناء حيث سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء.

الانتهاء من تطوير رصيف دمياط للحاويات منتصف 2022

كما تشمل خريطة المشروعات الجديدة مشروع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 300م، وظهير خلفي بمساحة 60 ألف م2، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة بالميناء النهرى بمساحة حوالى 108 آلاف م2 وبطاقة استيعابية 3 ملايين طن،

ومشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 بأطوال أرصفة 600م وعمق 15م لإنشاء صوامع للحبوب والغلال بطاقة 900 ألف طن سنويًّا،

وكذلك مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران ليصل إلى 18.5 متر لزيادة قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.

وتوقّع المصدر أن يتم الانتهاء قريبًا من تنفيذ دراسة جدوى لإنشاء مشروع قطار كهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية مرورًا بدمياط، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها وزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل المواصلات صديقة البيئة.

ومن المخطط أيضًا ازدواج خط “المنصورة/ دمياط”، وكهربة إشارات خط “طنطا/ المنصورة/ دمياط” لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.