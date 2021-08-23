ميناء دمياط يستقبل 2286 أبلاكاش ويُصدر 6695 طن رمل

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 2286 طن أبلاكاش بالإضافة إلى 10945 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث قام الميناء بتصدير 6695 طن رمل و2500 طن فوسفات و34536 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1900 طن علف و1358 طن نترات أمونيوم و6020 طن داى أمونيوم ويضاف إلى ما سبق 2000 طن مولاس.

وقال المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1107 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبقدونس وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (سمسم وبرسيم وبصل وبردقوش)، وفواكه (فراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والأردن وايطاليا وهولندا واسبانيا وبلجيكا وامريكا ومالطا والمانيا وانجلترا.

وأضاف المركز الاعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 245 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1920 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 49718 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 2510 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4024 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.