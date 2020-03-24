ميناء دمياط يُصدر 2300 طن زيت

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتا حاويات و10 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة خرده تزن 11200 طن.

فيما غادرت سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة زيت تزن 2300 طن.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 823 طن خشب و13081 طن قمح و2771 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا11200 طن خردة و2000 طن ذرة و546 طن بسلة و400 طن مواسير.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5400 طن فوسفات و2300 طن زيت و5043 طن رمل و310 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 29840 طن يوريا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 159 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 16 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 361 حاوية مكافئة.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 120193 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137208 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2696 طن قمح، في حين غادر 890 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46026 من البضائع العامة منها 34 سيارة نقل محملة بـ 2374 طن قمح.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.