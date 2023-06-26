ميناء دمياط ينظم فاعليات حفل إتمام مشروع تأهيل الشباب

أقامت هيئة ميناء دمياط فاعليات حفل إتمام مشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط ( YEP MED ) والذى فاز ميناء دمياط بتنفيذه ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي والذى امتد على مدار ثلاث سنوات بالشراكة مع عدد من الجهات التعليمية ومراكز التدريب المحلية والدولية و عدد من الشركات العاملة بالميناء وعدد من هيئات الموانئ بمختلف دول شمال وجنوب المتوسط .

شارك في الفاعليات بالحضور وإلقاء الكلمات الدكتور جمال عبد الناصر بمعهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الدكتور أحمد كامل مدير إدارة التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ، وعدد من المتدربين اللذين اجتازوا البرنامج التدريبي ، إلى جانب الربان ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة ، وممثلين عن جامعة حورس ، التعليم الفني ، الغرفة التجارية.

و لفيف من الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء والمشاركة في تدريب الشباب ضمن المشروع، إضافة إلى قيادات الهيئة والقائمين على التدريب ، كما شارك عبر منصات التواصل on line هيئات الموانئ بالدول المشاركة في تنفيذ المشروع .

وخلال كلمته التي ألقاها أمام الحضور ، توجه اللواء بحري أ.ح أحمد حواش بالتهنئة لجميع المتدربين وشركاء النجاح بمناسبة اكتمال المشروع وإتمام تدريب عدد 476 متدرب من شباب الطلبة والخرجين وما أثمر عنه من نتائج إيجابية كانت محل تقدير جميع الجهات المشاركة .

كما أشاد بالدور الفعال لمعهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والشركات العاملة بالميناء كشريك رئيسي في تدريب وتأهيل الشباب ، مؤكداً أن هيئة ميناء دمياط مستمرة في سعيها بدعم الفريق كامل الوزير، وزير النقل و بالشراكة مع المجتمع المينائى لاستغلال كل الفرص والبحث عن المبادرات التي تساعد على تدريب شباب الطلبة والخريجين وتأهيلهم ، إيماناً منها بضرورة ضخ دماء جديدة للدخول إلى سوق العمل في القطاع البحري .