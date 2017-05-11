ميناء دمياط ينجح فى جذب التحالف الملاحى العالمى THE ALLIANCE

محمود محسننجح ميناء دمياط فى جذب التحالف الملاحى العالمى THE ALLIANCE للتعامل مع الميناء.صرح بذلك اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، قائلا إن الميناء استقبل سفينة الحاويات العملاقة (MOL CHARISMA)، والتى تعد أولى سفن الخط الملاحى MOL أحد الخطوط الخمسة التى أنشأت مؤخرا هذا التحالف.وأ



محمود محسن

نجح ميناء دمياط فى جذب التحالف الملاحى العالمى THE ALLIANCE للتعامل مع الميناء.

صرح بذلك اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، قائلا إن الميناء استقبل سفينة الحاويات العملاقة (MOL CHARISMA)، والتى تعد أولى سفن الخط الملاحى MOL أحد الخطوط الخمسة التى أنشأت مؤخرا هذا التحالف.

وأضاف: تعاقد هذا التحالف مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع على تنظيم رحلتين أسبوعياً يومى السبت والأربعاء بخط سير يبدأ من ميناء كينج داو الصينى مرورا بشنغهاى وبعض الموانئ الصينية إلى سنغافورة ثم ميناء دمياط، ومنها إلى ميناء فينيسيا ثم برشلونة بإسبانيا ثم فرنسا وإيطاليا، ومنها إلى ميناء دمياط مرة أخرى، ومن المقرر أن تشارك فى هذه الرحلات 13 سفينة MOTHER من جنسيات مختلفة.

ولفت صالح إلى أن هذا الخط كان قد انتقل للتعامل مع ميناء شرق بورسعيد منذ عام 2013، إلا أن ميناء دمياط استطاع مؤخراً إعادة جذب الخط للتعامل معه بعد أن قدمت له الميناء وشركة دمياط لتداول الحاويات عدة مزايا تنافسيه فى تعريفة الرسوم ومعدلات أداء مرتفعة مقارنة بالموانئ المنافسة فى المنطقة.

وأوضح صالح أن توسط موقع الميناء فى منطقة الدلتا وتوافر شبكة الربط الممتازة التى يتمتع بها الميناء وقربه من المناطق الإنتاجية والصناعية بالإضافة إلى تقديم الميناء كل التسهيلات الممكنة فى التخزين والسداد وغيرها كانت أيضاً عوامل جاذبة للخط.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عودة هذا الخط للتعامل مع الميناء من شأنها تحقيق زيادة فى أعداد السفن، حيث سيعمل بواقع 8 سفن عملاقة شهريا، علاوة على 6 سفن فيدر لخدمة السفن العملاقة سواءً للتوزيع الساحلى أو خارج مصر، وهو ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الميناء، خاصة بعد أن بدأ الميناء التشغيل التجريبى لمشروع ميكنة محطة دمياط لتداول الحاويات باستخدام تطبيقات (NAVIS) بأحدث إصداراتها المطبقة على مستوى موانئ الشرق الأوسط والذى من شأنه زيادة معدلات الشحن والتفريغ وبالتالى خفض زمن مكوث السفن بالميناء.

من جانبه، صرح صوان بيليه، مدير عام الخط الملاحى بمصر، بأن الخط يتطلع إلى زيادة حجم الأعمال بالميناء نظراً لثقته الكاملة فى إدارة الميناء وفى التسهيلات والخدمات التى سوف تقدم للخط.

وقال محمد سلطان، مدير عمليات الخط إن السفينة MOL CHARISMA والتى ترفع علم البهاما وصلت إلى الميناء بالفعل ويبلغ طولها 316 متراً وعرضها 46 متراً وتبلغ حمولتها الكلية 86.692 طن وحمولتها الاستعابية 8110 حاويات مكافئة، وأنها سوف تقوم بتفريغ 1192 حاوية وشحن 88 حاوية مكافئة من الميناء.