«ميناء دمياط» ينتهي من سداد جميع تعويضات عقد «ديبكو»

أغلقت هيئة ميناء دمياط بوزارة النقل، ملف عقد تسوية شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو» بسداد كل التعويضات التى اتفق عليها الطرفان خلال الفترة الماضية، بحسب تصريحات اللواء أحمد حواش رئيس الهيئة.

وكانت «المال» قد نشرت فى نهاية فبراير الماضي، تفاصيل عقد التسوية، الذى تضمن سداد مبلغ بقيمة 160 مليون دولار، مقابل إنهاء المنازعات القضائية والتحكيمية الدولية داخل وخارج مصر، المرتبطة بمشروع فسخ عقد تشغيل محطة الحاويات الثانية بالميناء.

وأشار «حواش» إلى أنه بلغ إجمالى تداول الحبوب بميناء دمياط خلال الفترة من 24 فبراير الماضي، حتى يوم 19 يونيو الماضي، حوالى 2.718304 مليون طن، لافتًا إلى أنه تم استقبال 975.827 ألف طن قمح، و1.100463 مليون طن ذرة، و222.585 ألف طن فول، و380.929 ألف طن فول صويا، و38.500 الف طن كسب صويا، وذلك منذ اندلاع الحرب «الروسية – الأوكرانية».

وذكر أن إجمالى أطوال الأرصفة الحالية فى المنياء تبلغ 6600 متر، وتتوافر صوامع الغلال تابعة إلى هيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن.

وأوضح «حواش» أن ميناء دمياط واحد من أهم موانئ حوض البحر المتوسط، ويتميز موقعه بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلومترًا فى موانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة، وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

وذكر أن الميناء هو أول المواقع البحرية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وقام بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء، إضافة إلى تطبيق منظومة الوصول الآنى للسفن، بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن.

وكشف أن أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، تتمثل فى تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1520 متر، وإنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 5400 متر، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحى وتقليل معدلات الاطماء.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا، ويستهدف منها زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء فى إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستى المتكامل.

ووقعت الهيئة اتفاقًا مؤخرًا مع تحالف شركتى «يوروجيت» و«كونتشيب» و«خط هاباج لويد»، لتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء، وتضمنت الشروط المالية للاتفاق سداد التحالف 6 دولارات سنويًا لكل متر مربع بموقع المشروع، بحصيلة متوقعة تصل إلى 100 مليون جنيه سنويًا، مقابل استخدام الأراضى بداية من إطلاق التشغيل التجاري، والاتفاق تتضمن أيضًا أن تبلغ رسوم تداول الحاويات، 7 دولارات لكل حاوية مكافئة 20 قدمًا، والتى يتم تداولها على الجانب البحرى.