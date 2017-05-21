ميناء دمياط ينافس جهة سيادية على توفير أرض إينى

مدحت إسماعيلدخل ميناء دمياط فى منافسة مع جهاز سيادى على توفير قطعة أرض طلبتها شركة إينى الإيطالية العاملة، فى حقل ظهر تخطط لاستثمارها فى إقامة منطقة لوجيستية على 31 ألف متر مربع فى دمياط.وتسعى شركة «إينى» لإنشاء رصيف بحرى على 220 متراً وساحة أسفلتية موازية فى حدود 6 آلاف متر إلى جانب

مدحت إسماعيل

دخل ميناء دمياط فى منافسة مع جهاز سيادى على توفير قطعة أرض طلبتها شركة إينى الإيطالية العاملة، فى حقل ظهر تخطط لاستثمارها فى إقامة منطقة لوجيستية على 31 ألف متر مربع فى دمياط.

وتسعى شركة «إينى» لإنشاء رصيف بحرى على 220 متراً وساحة أسفلتية موازية فى حدود 6 آلاف متر إلى جانب 25 ألف متر مربع كظهير خلفى، وقال مسئول بميناء دمياط إن الأخير تقدم بعرض تفصيلى يشمل الخدمات التى يمكن أن تقدمها الهيئة للشركة، ومزايا العمل، مشيراً إلى أنه حال تخصيص الأراضى للمستثمر الإيطالى سيكون مقابل الانتفاع بالدولار.

يشار إلى أن إينى الإيطالية اكتشفت حقل ظهر فى يوليو 2015 ويعد من أكبر الاكتشافات التى من شأنها زيادة موارد مصر من الغاز.

فى سياق متصل قال المصدر إن ميناء دمياط بصدد ترسية 9 آلاف متر مربع خلال شهر لإقامة مخازن لبضائع الصب، موضحًا أن 6 شركات تقدمت للحصول على قطعة الأرض وجار تدقيق العروض المالية والفنية، وتم تحديد مقابل انتفاع شهرى 50 جنيها للمتر.

وحقق الميناء 1.154 مليار جنيه إيرادات منذ بداية العام المالى الجارى حتى نهاية أبريل 2017 مقابل 900 مليون جنيه، مدفوعة بزيادة مقابل الانتفاع بالأراضى وتحصيلها بالدولار، وذكر المصدر أنه رصد 400 مليون جنيه للتوسعات الاستثمارية داخل الميناء خلال العام لشراء معدات جديدة وصيانة بعض الأرصفة.