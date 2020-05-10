ميناء دمياط يقر حزمة تخفيضات على مقابل الخدمات والرسوم لجذب الخطوط الملاحية

نصت التعديلات الجديدة على إعفاء سفن الحاويات بميناء دمياط من مقابل أعمال النظافة الواردة بالمادة 7 من القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015

وافقت هيئة ميناء دمياط على إجراء تعديلات على مقابل الخدمات والرسوم التى تسددها الخطوط الملاحية، خاصة العاملة فى نشاط الحاويات، ومن المرتقب إصدارها بقرار رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونصت التعديلات الجديدة على أن يتم منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء دمياط تخفيضاً من رسم الميناء والرسو والإرشاد بنسب تتراوح بين 5 إلى %40.

ووفقا للتعديلات يقدر رسم الميناء بقيمة 2 سنت لكل طن، و2 سنت للرسو، ويبدأ رسم الإرشاد من 300 طن حسب حجم السفنية، بواقع 500 دولار للقاطرة/ساعة، ومن 300 إلى ألف طن 650 دولاراً، ومن ألف إلى 5000 طن 700 دولار، وتزيد تكلفة القاطرات 50 دولاراً كل 5 ألاف طن لتصل فى النهاية إلى «من 180 ألف إلى 200 ألف طن 2400 دولار / ساعة، ومن 200 ألف فأكثر 2600 دولار.

كما نص القرار على أن يتم منح الخطوط الملاحية تخفيضا من نظير استخدام البنية الأساسية للميناء بنسب تتراوح بين 10 إلى %35.

وينص البند 3 من المادة 9 من القرار 800 على أن يقوم الوكيل الملاحى بتحصيل نظير استخدام البنية الأساسية للميناء عن البضائع والحاويات الترانزيت الواردة برسم إعادة التصدير من الخط الملاحى لصالح هيئة الميناء، بواقع 3.5 دولار عن كل حاوية ترانزيت 20 قدماً، و7 دولار ات عن كل حاوية ترانزيت 40 قدماً، و50 سنتاً أمريكياً عن كل طن ترانزيت بضائع عامة، أو صب جاف أو سائل.

ونصت التعديلات الجديدة على إعفاء سفن الحاويات بميناء دمياط من مقابل أعمال النظافة الواردة بالمادة 7 من القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015، والتى تتراوح بين 50 إلى 140 دولاراً لكل سفينة حسب حجمها، إذا كانت أجنبية، ونفس القيمة بالجنيه إذا كانت مصرية.

وتأتى تلك التعديلات بعد إقرار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أكثر من مرة منح حوافز لسفن الحاويات التى تدخل الموانئ المشرفة عليها، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والسخنة، وينافس ميناء دمياط «التابع لوزارة النقل» مينائى شرق وغرب بورسعيد فى تجارة الحاويات الترانزيت.

وتضمنت التعديلات إعفاء الشركات التى تقوم بأعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض على نفقتها من مقابل الرسوم، وفقاً لضوابط محددة، وفى حالة عدم وفاء الشركات بالالتزامات يتم تحصيل نفس المبالغ التى يتم تحصيلها من الشركات التى تطلب من هيئة الميناء القيام بأعمال لمكافحة القوارض والحشرات.

وشملت التعديلات إيقاف العمل بالقرار 501 لسنة 2019 الخاص بقيام بعض السفن بعملية الشحن بعد الانتهاء من عملية التفريغ، وكذلك القيام بتغير الوكيل الملاحى أثناء تراكى أرصفة ميناء دمياط.

وكان القرار 501 لسنة 2019 ينص على أنه يتم تحصيل فاتورة كاملة إضافية، فيما عدا رسم الميناء يحصل لمرة واحدة عند الدخول، وذلك للسفن التى تقوم بعملية الشحن بعد عملية التفريغ، باحتساب عملية الشحن والتفريغ حركة مستقلة، على أن يتم إصدار فاتورتين إحداهما خاصة بعملية التفريغ، والثانية خاصة بعملية الشحن مع خصم نسبة %40 من قيمة فاتورة الشحن فقط.