ميناء دمياط يقرر عدم رفع أسعار الخدمات

محمود محسنقررت هيئة ميناء دمياط التزامها بعدم رفع أسعار الخدمات المقدمة بالميناء.أعلن ذلك اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس الإدارة، مؤكدا أننا ملتزمون بعدم رفع أسعار الخدمات التى تؤديها الهيئة وعدم فرض أية زيادات على رسوم القطر أو الإرشاد أو على أية خدمات أخرى تقدمها الهيئة للسفن بالميناء.

محمود محسن

قررت هيئة ميناء دمياط التزامها بعدم رفع أسعار الخدمات المقدمة بالميناء.

أعلن ذلك اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس الإدارة، مؤكدا أننا ملتزمون بعدم رفع أسعار الخدمات التى تؤديها الهيئة وعدم فرض أية زيادات على رسوم القطر أو الإرشاد أو على أية خدمات أخرى تقدمها الهيئة للسفن بالميناء.

وذلك على الرغم من الزيادات التى طرأت مؤخرا على أسعار المحروقات وكذلك أسعار الكهرباء، والتى أصبحت تكبد الميناء مصروفات باهظة، وما ترتب على ذلك من زيادة فى تكلفة تشغيل الوحدات البحرية المملوكه للهيئة، ومنها القاطرات التى تتعامل مع السفن خاصة العملاقة منها، والتى تستهلك كميات كبيرة من الوقود أثناء التشغيل، وهو ما أصبح يمثل عبئا وتحديا كبيرا لإيرادات الهيئة.