ميناء دمياط يقرر إعفاء السفن من استخدام شوامي القاطرات

محمود محسنقررت هيئة ميناء دمياط، إعفاء السفن من حتمية استخدام شوامى القاطرات المملوكة لها، أثناء المناورة وجعلها اختيارية بناءاً على طلب ربان السفينة وطبقاً لموقف كل واحدة على حده، مما يعنى إعفاؤها من رسوم استخدام هذه الشوامى، كميزة يقدمها الميناء توفيرًا للتكاليف.يأتي ذلك، فى إطار خطة هيئة مينا

محمود محسن

قررت هيئة ميناء دمياط، إعفاء السفن من حتمية استخدام شوامى القاطرات المملوكة لها، أثناء المناورة وجعلها اختيارية بناءاً على طلب ربان السفينة وطبقاً لموقف كل واحدة على حده، مما يعنى إعفاؤها من رسوم استخدام هذه الشوامى، كميزة يقدمها الميناء توفيرًا للتكاليف.

يأتي ذلك، فى إطار خطة هيئة ميناء دمياط الرامية إلى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية للتعامل مع الميناء، مع بدء العام الجديد 2018.

وصرح اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، بأنه جارٍ مراجعة كافة الرسوم الخاصة بالميناء، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للموانئ فى أول جلسة قادمة بغرض منح مجالس الإدارات المرونة الكافية لتسعير الخدمات، بما يحقق مطالب السوق الملاحى وطبقاً للمتغيرات.

جدير بالذكر أن هيئة ميناء دمياط، كانت قد أعلنت مؤخرًا على لسان المتحدث الإعلامى للهيئة، عن ميزة تنافسية أخرى وفرتها هيئة قناة السويس للسفن المتعاملة معها تتمثل فى منح سفن الحاويات المترددة عليها ميزة السماح لها بالوصول واللحاق بقافلة قناة السويس دون سداد رسوم إضافية حتى سعت (100)، وطبقًا لهذه الميزة يتم السماح لسفن الحاويات المغادرة لميناء دمياط بساعتين إضافيتين في اللحاق بالقافلة الشمالية العابرة للقناة مع الإعفاء من الرسوم الإضافية التي تسددها السفن في مثل هذه الحالات.

وأضاف صالح أن إدارة الهيئة لا تدخر جهداً فى إصدار أية قرارات جاذبة للخطوط الملاحية، والميناء فى سبيلها لإنجاز عدة مشروعات من شأنها تحقيق زياده كبيرة فى أعداد السفن.