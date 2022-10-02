ميناء دمياط يفوز بجائزة أفضل ميناء في استخدام التكنولوجيا الحديثة

فاز ميناء دمياط بجائزة أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الاكثر ملاءمة للبيئة .تتويجا لجهوده في إدارة وتطوير الأعمال وفقا للمعايير البيئية السليمة ،

جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار ( تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة ) برعاية الفريق مهندس كامل الوزير.. وزير النقل والذى فاز بجائزة شخصية هذا العام خلال تلك الاحتفالية ، وحضور قائد القوات البحرية ، رئيس قطاع النقل البحري ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من السفراء وخبراء النقل البحري والشخصيات العامة.

و قام الفريق مهندس كامل الوزير بتسليم الجائزة إلى اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، الذى أوضح أن فوز الميناء بتلك الجائزة جاء نتاج للنجاح الذى حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكى الآني للسفن (JIT) ، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS) ، بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيا من السفن .

وفيما يخص جهود هيئة ميناء دمياط لحماية البيئة ، يتم تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء ، وفقا لتوجيهات وزارة النقل ، بالتزامن مع قرب استضافة مصر لأعمال مؤتمر المناخ cop27 .

وفى هذا المجال تم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء أول مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط ، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة و تم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر . ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً .

وفى سياق متصل قامت هيئة ميناء دمياط بإنارة مبنى الرئاسة باللون الأزرق تزامناً مع الاحتفال باليوم البحري العالمي ، مشاركة منها لموانئ العالم وسعيًا لتوحيد المجتمع البحري العالمي وزيادة الوعي بأهمية النقل البحري في العالم.