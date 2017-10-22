ميناء دمياط يعتمد التصميمات الهندسية لتعميق أرصفة الحاويات

محمود محسنتعاقدت شركة دمياط لتداول الحاويات مع مكتب استشارى متخصص فى أعمال هندسة الموانى لتقديم الخدمات الإستشارية لتدعيم وتعميق محطة الحاويات الأولى بالميناء.وقال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط أنه تم بالفعل الإنتهاء من إعداد التصميمات والرسومات الهندسية لعملية التدعيم والتعميق للأ

محمود محسن

تعاقدت شركة دمياط لتداول الحاويات مع مكتب استشارى متخصص فى أعمال هندسة الموانى لتقديم الخدمات الإستشارية لتدعيم وتعميق محطة الحاويات الأولى بالميناء.

وقال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط أنه تم بالفعل الإنتهاء من إعداد التصميمات والرسومات الهندسية لعملية التدعيم والتعميق للأرصفة.

ولفت إلى أن تمت مراجعتها بمعرفة كلية الهندسة جامعة المنصورة بإعتبارها إستشارى هيئة الميناء والذى قام بإعتمادها فى وقت قياسى.

وأضاف صالح أنه جارى طرح المشروع بمعرفة شركة دمياط لتداول الحاويات على الشركات المتخصصة للتنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع.

وأوضح صالح أن تدعيم الأرصفة يأتى في اطار التعاون بين الهيئة والشركات العاملة بالميناء حيث، يتم للمرة الأولى بعد مرور أكثر من 30 عاماً على إنشاء المحطة وإفتتاح الميناء فى عام 1986 م.