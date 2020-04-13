ميناء دمياط يطرح محطة للصب الجاف النظيف فقط بمساحة 5 آلاف متر ربع

أبلغت هيئة ميناء دمياط شركات الملاحة بطرح محطة إنشاء مشروع إنشاء واستغلال وإعادة تسليم محطة الصب الجاف بالميناء .

المحطة تقع على مساحة 5 آلاف متر مربع بمواجهة رصيف 13

وتستهدف الميناء إنشاء المحطة لتكون على مساحة 5 ألآف متر مربع، بحق إستغلال يصل إلى 10 سنوات ، كما تقع المحطة بمواجهة رصيف 13 ، ومن المقرر أن يتم التزايد على المشروع نهاية إبريل الجاري .

ومن المعروف أن محطات الصب الجاف تقوم بتداول الحبوب من القمح والذرة والشعير، ولا يتم دخول الصب الجاف غير النظيف بها من الفحم أو الكلينكر.

ميناء دمياط طرحت محطة مماثلة خلال نوفمبر الماضي

وتقوم هيئة ميناء دمياط بالتركيز خلال الفترة الأخيرة ، حسب مصدر مسئول بالميناء على إنشاء المحطات المتخصصة صديقة البيئة، حيث طرحت الهيئة خلال نوفمبر الماضي مشروع إنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول الصب الجاف صديقة للبيئة أيضا، على مساحة 7500 متر مربع، بمنطقة رصيف 9.

وتم التزايد على المحطة الأخيرة في نوفمبر وكانت لمدة تصل الى 10 سنوات.

يُذكر أن ميناء دمياط كان قد تم إختياره العام الماضي كأفضل ميناء تجارى مصرى فى مجال حماية البيئة البحرية عن هذا العام.

الميناء تشدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

وفي السياق ذاته، أصدرت هيئة ميناء دمياط اليوم قرارا بخصوص زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشددت الهيئة على جموع المتعاملين والمترددين على الميناء، خاصة أصحاب جميع التراخيص الصادرة من ميناء دمياط والسارية ومناديبهم، وكذا أصحاب سيارات النقل وسائقيها ومعاونيهم بعدم السماح بالدخول للميناء مالم يكن مرتديا مهمات وقائية ( كمامة – جوانتي – ويحمل مادة مطهرة ) .

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشـروع إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة علـى أن يكــون طاقتـه التصميمية 5.6 مليون طن عـام 1985 بعدد 14 رصيف بإجمالي أطوال 3350 متر طولي.