ميناء دمياط يطرح استغلال 137 ألف متر لتداول الحبوب

المال ـ خاص: تستهدف هيئة ميناء دمياط طرح منطقة الميناء النهرى والمنطقة المحيطة به بمساحة تصل إلى 137 ألف متر مربع لاستغلالها فى تداول الحبوب. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استخدام آليات النقل الداخلي متعدد الوسائط في تداول بضائع الصب صديقة للبيئة وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها من وإلى الميناء، و

المال ـ خاص:

تستهدف هيئة ميناء دمياط طرح منطقة الميناء النهرى والمنطقة المحيطة به بمساحة تصل إلى 137 ألف متر مربع لاستغلالها فى تداول الحبوب.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استخدام آليات النقل الداخلي متعدد الوسائط في تداول بضائع الصب صديقة للبيئة وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها من وإلى الميناء، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا وفقاً لمعدلات ومستويات الأداء العالمية ذات الصلة بمشاريع تداول بضائع الصب صديقة البيئة .

علاوة على ذك أكدت الهيئة أنها تستهدف تقليل فترة تواجد السفن وزيادة معدل ترددها علي الميناء عبر الوصول بمعدلات التداول إلى المعدلات العالمية وخفض سعر بضائع الصب وتحقيق خطة الدولة فى زيادة حصة النقل النهرى والسكة الحديد من حركة التجارة الداخلية.

جاء إعلان الهيئة عن المشروع اثناء مشاركتها فى المؤتمر الأول لمناقشة آليات تنفيذ مشروع بورصة للسلع فى مصر، والمنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري.

وشارك هشام بدوى مدير عام الإستثمار بالهيئة، نيابة عن لواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء.

