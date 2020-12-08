ميناء دمياط يصدر 4 آلاف طن ملح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ذرة تزن 23100 طن.

فيما غادرت سفينتان حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ملح تزن 4000 طن.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة.

كما استقبلت محطة حاويات دمياط السفينة (ZHEN HUA 19) وعلى متنها 3 أوناش (آر تى چى) عملاقة جديدة لخدمة المحطة، حيث تصل حمولة الونش الواحد 40 طنا وتستخدم في رص الحاويات بالساحات حتى إرتفاع 5 حاويات 20 أو 40 قدم.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 3002 طن قمح و23100 طن ذرة و1892 خشب زان.

كما استقبل الميناء ايضا 4750 طن ابلاكاش و20262 طن خردة و1024 طن حديد.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 4000 طن ملح و5700 طن يوريا.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 583 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وخس وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ريحان وشطة وفول سودانى ولب وكراوية)، و فواكة (برتقال ويوسفي ورمان وبلح)، حيث يتم تصديرها إلى كل من والسعوديه والمانيا وسنغافورة وامريكا وانجلترا واندونيسيا.

يشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1134 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2248 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 147554 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10299 طنا.

وأوضح أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1321 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية مكافئة قادم من الاسكندرية، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3628 شاحنة منها 646 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33493 من البضائع العامة.

يذكر أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر.