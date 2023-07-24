ميناء دمياط يصدر تقرير تطور حركة البضائع والسفن والحاويات خلال 37 عاما

أصدرت هيئة ميناء دمياط تقريرا بخصوص معدلات تداول الهيئة وإيراداتها بمناسبة مرور 37 عاما على افتتاحها حيث تم افتتاح الميناء بناءا على القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 حيث تم بدء العمل بالميناء في 26 يوليو من عام 1986 .

وكشف التقرير عن ان الميناء يتبوأ مكانة كبيرة بين الموانئ المصرية حيث يساهم بنحو 23% من إجمالي حركة السفن بها وأحد أهم موانئ الترانزيت في البحر المتوسط مما جعله يحتل المركز الـ11 في حجم الحاويات المتداولة في شرق المتوسط عام 2018 .

وذكر التقرير أن ميناء دمياط يعد أول ميناء في افريقيا والشرق الأوسط يطبق منظومة OPS في والتي تعني تزويد السفن المتراكية على الرصيف بالكهرباء وتعد أحد أهم مزاياه التنافسية وكذلك تم تطبيق منظومة JUST IN Tim والتي تعمل على تقليل الزمن المستغرق في تفريغ وشحن البضائع .

كما حصل الميناء خلال العام المالي على أفضل ميناء تجاري في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة الاكثر ملائمة للبيئة.

وذهب التقرير إلى افتتاح العديد من المشروعات منذ انشاء الميناء والتي أدت الى زيادة الاعماق والارصفة منها محطة متعددة الاغراض بارصفة بطول 680 متر وعمق 17 متر لاستقبال سفن من اجيال جديدة في البضائع العامة، بالاضافة الى انشاء حاجز أمواج غربي جديد وتطوير الحاجز الشرقي كما يتم انشاء محطة تحيا مصر رقم 1 بارصفة 1970 متر وعمق 18 متر وساحة خلفية 910 ألف م 2 وبطاقة تصل الى 4.5 مليون حاوية ترانزيت من موانئ شرق المتوسط والتي سيتم تشغيلها عبر شركة يوروجيت ألمانيا، وكونتشب إيطاليا وخط هاباج لويد الالماني.

كما يتم انشاء مشروعات مستقبلية للحفاظ على مكانته ضمن صدراة موانئ البحر المتوسط منها انشاء محطة متعددة الاغراض رقم 2 خلف الحاجز الغربي .

ووصلت اجمالي ارصفة الميناء حاليا الى 6600 متر بعدد قدره 30 رصيف ، وحوض دوران بعمق 18.5 متر بينما تصل أعماق الارصفة من 12 متر الى 17 متر ، ومن تلك المحطات الموجودة بالميناء محطة الغاز والبتروكيماويات بواقع 3 أرصفة وبطول 1150 متر وعمق 14.5 متر، والحاويات بواقع 6 أرصفة وبأطوال 1450 متر وبعمق 15.5 متر ، والبضائع العامة بعدد 4 أرصفة وبطول 740 متر وعمق 12 متر، والصب الجاف بواقع 4 أرصفة وبطول 900 متر وعمق 12 متر ، ومتعددة الاغراض بواقع 3 أرصفة وأطوال ارصفة 680 متر وعمق 17 متر ومحطة الحبوب بواقع 5 أرصفة بطول 1290 متر وعمق 15 متر ، ومحطة الميناء النهري برصيف واحد بطول 240 متر وعمق 15 متر ومحطة تحيا مصر 1 بطول 1970 متر وعمق 18 متر وبنسبة تنفيذ حاليا تصل الى 70%.

كما احتل الميناء المركز التاسع في حركة الحاويات على مستوى موانئ الشرق الأوسط لعام 2012 ، و2014 ، فيما احتل الميناء المركز الحادي عشر في حركة الحاويات على موانئ شرق البحر المتوسط لعام 2018 .

وعن تطور حركة السفن أشار التقرير الى أنه عام 1996 كانت حركة السفن بواقع 1659 سفينة، فيما ارتفعت عام 2006 الى 2985 سفينة بنسبة تطور 79%، وفي عام 2016 بلغت حركة السفن الى 2582 سفينة بنسبة انخفاض بلغت 13%، بينما بلغت عام 2022 الى 3343 سفينة بنسبة تطوير 29.5% .

وعن تطور حركة البضائع أشار التقرير الى أنه عام 1996 كانت حركة البضائع بواقع 11.6 ميلون طن، فيما ارتفعت عام 2006 الى 27 مليون طن بنسبة تطور 131%، وفي عام 2016 بلغت حركة البضائع الى 32 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 18%، بينما بلغت عام 2022 الى 27 مليون طن بنسبة انخفاض 15% .

وعن تطور حركة الحاويات أشار التقرير الى أنه عام 2006 كانت حركة الحاويات بواقع 839 ألف حاوية، فيما ارتفعت عام 2016 الى 810 ألف حاوية 3.5%، فيما بلغت عام 2022 قرابة 1.22 مليون حاوية بنسبة تطوير بلغت 51% .

أما الايرادات فبلغت ايرادات الميناء خلال العام المالي 1996 نحو 57 مليون جنيه، فيما بلغت عام 2006 الى 289 مليون جنيه بنسبة تطور 400% ، بينما كانت في 2016 الى نحو مليار جنيه، فيما كانت عام 2022 نحو 2.88 مليار جنيه بنسبة تطور 173% .

يُذكر أن ميناء دمياط فاز، أول أكتوبر الماضي، بجائزة أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة، تتويجًا لجهوده في إدارة وتطوير الأعمال وفقًا للمعايير البيئية السليمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار (تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة) ، وذلك برعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والذى فاز بجائزة شخصية هذا العام خلال تلك الاحتفالية، وحضور قائد القوات البحرية، رئيس قطاع النقل البحري، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من السفراء وخبراء النقل البحري والشخصيات العامة.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير بتسليم الجائزة إلى اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الذى أوضح أن فوز الميناء بتلك الجائزة جاء نتاجًا للنجاح الذى حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة، والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية؛ وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS)؛ بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيًّا من السفن.