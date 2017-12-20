ميناء دمياط يشهد وصول ومغادرة 22 سفينة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 10 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 10 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء في السادسة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2442، وفي الثامنه صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2472، بحمولة إجمالية 2395 طن قمح، في حين غادر 97 سيارة بحمولة 4854 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 140127 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65590 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء 3000 طن يوريا، و 3300 طن فوسفات، و 2880 طن مولاس، و 4000 طن رمل، و 2300 طن أسمنت، وإعادة تصدير 1500 طن كسب فول صويا .