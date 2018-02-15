ميناء دمياط يشارك فى اجتماع اتحاد الموانئ البحرية بالكويت

محمود محسنشاركت هيئة ميناء دمياط فى الاجتماع الثالث والخمسين لاتحاد الموانئ البحرية العربية المنعقد فى دولة الكويت، أناب اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة عنه الربان طارق شاهين نائب رئيس الهيئة للمشاركة فى فاعليات هذا الاجتماع والمؤتمر المصاحب له والذى يهدف إلى تبادل الخبرات ومد جسور التعاون

محمود محسن

شاركت هيئة ميناء دمياط فى الاجتماع الثالث والخمسين لاتحاد الموانئ البحرية العربية المنعقد فى دولة الكويت، أناب اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة عنه الربان طارق شاهين نائب رئيس الهيئة للمشاركة فى فاعليات هذا الاجتماع والمؤتمر المصاحب له والذى يهدف إلى تبادل الخبرات ومد جسور التعاون بين الدول العربية فى مجال النقل البحرى لتطوير الموانى.

وتزامنت مشاركة الهيئة فى فاعليات هذا العام مع حضورها اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى موانئ المتوسط المنعقد فى مارسيليا بفرنسا والذي حضره مدير عام التخطيط بالهيئة وتم على هامشه توقيع إعلان نوايا تأسيس جمعيه موانئ المتوسط ليكون ميناء دمياط من الموانئ المؤسسه للجمعيه، حيث بلغ عدد الموقعه على إعلان النوايا 19 ميناء مثلت 15 دولة متوسطيه.

جاء هذا التوقيع تتويجاً لجهود الهيئة فى الاهتمام برفع الكفاءة التدريبية وخلق المزيد من المزايا التنافسية من خلال القراءه الجيدة للسوق الملاحى الدولى، وهو ما جاء متسقاً مع أهداف الجمعية من تبادل للخبرات والمعلومات وتنمية خطوط التجارة بين موانئ شمال وجنوب المتوسط.