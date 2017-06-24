ميناء دمياط يسجل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 11 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجرا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 11 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 38793 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 108486 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء ( 3 ) قطارات بحمولة ( 3825) طن قمح و (110) سيارات بحمولة (5265) طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10300 طن يوريا و 926 طن نترات أمونيوم و 3445 طن رمل و 3900 طن مولاس و 900 علف بنجر.