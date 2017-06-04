ميناء دمياط يسجل 15 سفينة اليوم

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 129498 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127347 طنا.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء قطاران بحمولة 1564 طن قمح، بالإضافة إلى 113 سيارة بحمولة 5561 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6900 طن يوريا و8670 طن فوسفات و2300 طن ملح و6000 طن مولاس.