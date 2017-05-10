ميناء دمياط يسجل دخول وخروج 23 سفينة اليوم الأربعاء

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء قطار بحمولة (1319) طن قمح فضلا عن عدد (123) سيارة بحمولة (6236) طن قمح.



وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 105888 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 147863 طنا، وشملت حركة الصادر من الميناء 8900 طن يوريا و4500 طن علف و5600 طن رمل.