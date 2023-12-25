ميناء دمياط يستقبل 9905 أطنان قمح ويُصدر 2621 طن أسمنت معبأ (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، مشيرا إلى أن عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9905 أطنان قمح و2599 طن كسب صويا و8441 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 3664 طن حديد علاوة على 2096 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2621 طن أسمنت معبأ و3900 طن مولاس و3096 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2386 طن ملح معبأ و4606 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 8320 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 445 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 319 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3220 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 138656 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 294113 طنًا.

وذكر أنه غادر هيئة الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3925 طن قمح متجهة إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغارة قطار آخر بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5022 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.