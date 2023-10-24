ميناء دمياط يستقبل 9662 طن حديد ويُصدر 3269 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2639 طن عدس و13222 طن فول و2397 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 9662 طن حديد و8893 طن ذرة و2700 طن سكر و900 طن كتان و1700 طن خشب زان و3100 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 8916 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 634 طن جبس معبأ و3500 طن يوريا و3269 طن أسمنت معبأ.

كما استقبل الميناء أيضا 3600 طن مولاس علاوة على 12776 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 699 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 154 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4979 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 72772 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 408758 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط 4 وحدات نهرية (بارج) متجهين إلى صوامع امبابه بعد ان قاموا بتحميل شحنة قمح تبلغ حوالى 989 طن، حيث كانت الوحدات النهرية قادمة من محافظة المنيا محملة بحوالي 1002 طن أسمنت أبيض معبأ، وتم تفريغ الشحنة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 9519 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.