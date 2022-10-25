ميناء دمياط يستقبل 9660 طن سكر ويُصدر 4500 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتا إلى أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 25537 طن قمح و13300 طن ذرة و5914 طن خردة .

كما استقبل الميناء أيضا 10891 طن حديد و94 طن حمص و9660 طن سكر و1684 طن خشب زان و1991 طن زيت طعام و1385 طن عدس ويضاف إلى ما سبق 378 طن بسلة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4500 طن يوريا و6700 طن أسمنت و8910 طن بضاعة متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 683 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 832 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3893 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 118816 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 180064 طنا.

وقال المركز الإعلامي: غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2572 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت عدد 4193 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.