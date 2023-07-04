ميناء دمياط يستقبل 96 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (RISING LION) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 الف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م، بالإضافة إلى السفينة (SOLAR) القادمة أيضا من روسيا وعلى متنها 33000 طن قمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 34 سفينة – من بينهم السفينتان (RISING LION) و(SOLAR) سالفتي الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5003 طن ذرة و1769 طن خشب زان و9749 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 3625 طن حديد و3269 طن فول صويا و3507 طن ابلاكاش و13072 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 100 طن كسب صويا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 223 طن رمل و4230 طن يوريا و4350 طن علف بنجر و18704 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 782 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 78 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4238 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 158073 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228191 طنًا.

وقال المركز أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4030 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وبنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2258 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.