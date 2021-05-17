ميناء دمياط يستقبل 9564 طن قمح ويُصدر 6680 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3785 طن ألواح حديد و6482 طن أبلاكاش و813 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 7554 طن خردة و9564 طن قمح و9300 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 1875 طن سلفات صوديوم.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3350 طن فوسفات، و6100 طن مولاس، و6680 طن يوريا.

وأضاف المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 211 حاوية مكافئة تشمل فواكه (البرتقال والعنب والفراولة)، حيث يتم تصديرها إلى سلوفينيا وكرواتيا والهند.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 378 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1878 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 181262 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80733 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2578 طن قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2442 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر× حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.