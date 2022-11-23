ميناء دمياط يستقبل 9562 طن ذرة ويُصدر 3661 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 17 سفينة، فيما غادر 7 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 16742 طن قمح و1502 طن أبلاكاش و917 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 3193 طن خردة علاوة على 9562 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3661 طن رمل و2300 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 7071 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 821 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 173 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3188 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 168509 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137543 طنًا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3994 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4273 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 45 مترا، لتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.