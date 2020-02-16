ميناء دمياط يستقبل 9547 طن خشب

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة من بينها شحنة خشب تزن 9547 طنا.

وغادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة من بينها شحنة زيت تزن 2000 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9547 طن خشب و960 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 6416 طن ذرة و7400 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4552 طن فوسفات و4145 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 2000 طن زيت.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 602 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 136 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1592 حاوية مكافئة.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 71219 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 98651 طنا .

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2731 طن قمح، في حين غادر 726 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40823 من البضائع العامة منها 180 سيارة نقل محملة بـ 9491 طن قمح.

الجدير بالذكر أن الميناء استقبل أمس سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتان حاويات و8 بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء أمس 13 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

يشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.