ميناء دمياط يستقبل 9518 طن قمح ويُصدر 800 طن خردة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، فيما غادر 7 سفن، مشيرًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 23761 طن ذرة، و9518 طن قمح، و762 طن خشب زان، و5400 طن خردة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 10340 طن يوريا، و800 طن خردة، و2100 طن فلورسبار، يضاف إلى ما سبق 3267 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 714 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 402 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2289 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 105388 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 157586 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2557 طن قمح متجهيْن إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الشاحنات- دخولًا وخروجًا- بلغت عدد 4093 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء الكثير من الأرصفة التي تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.