ميناء دمياط يستقبل 9500 طن قمح ويُصدر 585 طن كلينكر (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 12711 طن خردة و1872 طن حديد و8389 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضاً 6900 طن بضائع متنوعة و4210 أطنان زيت و9500 طن قمح و12649 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 168 طن خشب زان.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 280 طن كحول و7082 طن يوريا و2569 طن رمل و585 طن كلينكر.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1483 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 131 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5220 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 107222 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372100 طن.

وذكر المركز أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3884 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4459 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 6 سفن، وإجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.