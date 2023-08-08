ميناء دمياط يستقبل 9449 طن قمح ويُصدر 984 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 14 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1116 طن خشب زان و3978 طن ابلاكاش و7441 طن خردة و3175 طن كسب فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 2640 طن نواتج تقطير و1389 طن زيت طعام و1126 طن بازلاء و13642 طن ذرة و1433 طن حديد و6200 طن كسب صويا و9449 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 3305 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 6667 طن يوريا و2210 طن رمل و984 طن اسمنت و254 طن كحول و552 طن ملح صب و626 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 336 طن جير معبأ علاوة على 22203 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 686 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 237 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3306 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 166471 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137998 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3760 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وكوم أبو راضى وبنى سويف، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

كما غادر الميناء 6 وحدات نهرية (بارج) محملين بـ1677 طن قمح ومتجهين إلى محافظة المنيا، حيث كانوا قادمين من نفس المحافظة سالفة الذكر بشحنة تزن 1788 طن من الأسمنت المعبأ.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5395 شاحنة.