ميناء دمياط يستقبل 9442 طن خردة ويُصدر 3331 طن ملح معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 10 سفن، إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10338 طن قمح، و5000 طن كسب صويا، و9442 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 3985 طن حديد علاوة على 6945 طن فول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 3825 طن أسمنت معبأ، و550 طن مولاس، و18601 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 3331 طن ملح معبأ و529 طن رمل، يضاف إلى ما سبق 2992 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 544 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 38 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2791 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 135656 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 284481 طنًّا.

وذكر أنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3789 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5093 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 4 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة،

ومن بينها السفينة (KIA TING) القادمة من ليتوانيا وعلى متنها 7699 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة عَلَم سنغافورة، ويبلغ طولها 180 م وعرضها 30 م، حيث يأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يُذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.