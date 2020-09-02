ميناء دمياط يستقبل 9400 طن خردة ويُصدر 5000 طن مولاس

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة خردة تزن 9400 طن، فيما غادر سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة مولاس تزن 5000 طن. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1617 طن خشب زان، علاوة على 9400 طن خردة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 14173 طن فوسفات و5000 طن مولاس و6570 طن يوريا، ويضاف إلى ما سبق 2280 طن رمل.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 184 حاوية مكافئة تشمل فواكه (رمان وعنب وفراولة ومانجو)، وخضراوات (بطاطس وبطاطا وسبانخ مجمدة وملوخية وبامية)، وحاصلات زراعية (بردقوش وورق عنب)، حيث يتم تصديرها إلى السعودية والإمارات والأردن وإنجلترا وهولندا وألمانيا وأمريكا.

يشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 606 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1474 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 82956 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8258 طنًّا.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3813 شاحنة، منها 664 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34175 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.