ميناء دمياط يستقبل 9385 طن حديد ويُصدر 498 طن أسمنت معبأ (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9385 طن حديد و9545 طن خردة و1790 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 23473 طن ذرة و9060 طن سكر و4255 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 5400 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5937 طن جبس معبأ و6633 طن رمل و1450 طن ملح معبأ و498 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1200 طن مولاس علاوة على 1551 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1411 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 371 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4215 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 49791 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 415413 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2593 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5717 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.